Nizozemska lakše od očekivanog protiv SAD-a: Evo što to znači za Hrvatsku

Teniska reprezentacija Nizozemske nakon pojedinačnih mečeva je osigurala pobjedu u dvoboju s američkim tenisačima, a trijumf im je donio Tallon Griekspoor koji je sa 6-3, 6-7 (7), 7-6 (2) bio bolji od Francesa Tiafoea.

Griekspoor je odlično otvorio meč, u prva tri gema izgubio svega jedan poen i stečenu prednost bez problema pretvorio u osvajanje prvog seta (6-3). Nizozemac je u trećem gemu drugog seta ponovno zaprijetio na servis Tiafoea, ali je Amerikanac uspio spasiti tri 'break'-lopte (15-40 i prednost).

Od tada je meč postao izjednačen, a Tiafoe sve precizniji i opasniji. Odluka o pobjedniku drugog seta ostavljena je za 'tie-break' u kojem je američki "broj 1" u ovoj momčadi poveo 5-1. No, zakomplicirao si je put prema osvajanju seta kad je od 6-3 izgubio tri poena zaredom. No, nije dopustio Griekspooru da dođe do meč-lopte. Nizozemac je kod 6-7 spasio još jednu set-loptu, ali je u sljedećem poenu Tiafoe ponovno došao do 'mini-breaka' razornom bekend paralelom. Amerikanac je petu set-loptu iskoristio napadom nakon pogođenog prvog servisa.

Prvi pojedinačni meč na splitskom turniru koji je odlučen u tri seta, otišao je to 'tie-breaka' trećeg seta. No, da bi se to dogodilo, Tiafoe je kod vodstva Griekspoora 5-4 morao spasiti meč-loptu. Ipak, Amerikancu to nije pomoglo. Griekspoor je agresivnom igrom u 'tie-breaku' natjerao Tiafoea na konstantnu defenzivu, što mu je donijeo prednost od 5-2. Pri tom rezultati Griekspoor je odservirao prvi servis koji je dosuđen kao aut, ali je sustav za provjeru pokazao da lopta bila dobra. Glavni sudac je dosudio poen za Nizozemca, što je razljutilo Tiafoea koji je želio ponavljanje poena.

Kad je sudac ustrajao pri svojoj odluci, Amerikanac je pred njim slomio reket i zaradio opomenu, da bi potom bacio reket koji je pogodio sučev stolac, što je automatski donijelo Tiafoeu kazneni poen, a time i pobjedu Griekspooru te nizozemskoj reprezentaciji. Momčad Paula Haarhuisa je tako ponovila priču iz Glasgowa prošle godine, gdje je slavila protiv američke reprezentacije s 2-1. Tiafoe je i u četvrtom Davis Cup meču odigranom na hrvatskom tlu ostao bez pobjede.

U prvom pojedinačnom dvoboju na Gripama Botic van de Zandschulp (ATP - 68.) je svladao Tommyja Paula (ATP - 13.) sa 7-6 (2), 6-2.

Parovi neće imati utjecaj na konačan ishod ovog dvoboja, ali mogu biti značajni za konačan redoslijed, ako će se među reprezentacijama stvarati krugovi s istim brojem bodova, jer tada i svaki osvojeni gem može biti važan.

Nakon nepotpunog drugog kola Nizozemska je na vrhu ljestvici s učinkom 2-0, ispred SAD-a koji ima 1-1 te Finske i Hrvatske koje su na 0-1.

U petak (15 sati) Hrvatska i Finska će igrati meč koji će pobjedničku reprezentaciju ostaviti u igri za plasman u četvrtfinale.

