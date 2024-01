Nova godina, novi partner i - nova titula! Pavić i Arevalo 'pomeli' konkurenciju

Hrvatski tenisač Mate Pavić na odličan je način otvorio 2024. godinu. U paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom osvojio je ATP turnir u Hong Kongu porazivši u finalu belgijsku kombinaciju Gille-Vliegen sa 7-6, 6-4.

Paviću je to ukupno 36. ATP titula u parovima, a na putu do novog trofeja on i Arevalo izgubili su tek jedan set u četiri odigrana meča.

Zanimljivo, ovo je hrvatsko-salvadorskoj kombinaciji bilo prvi put da igraju skupa, a odmah su pokazali kako su ozbiljna prijetnja svima.

