Novak Đoković: 'Ja znam što je ispravno i što je istina'

Mnogi su ga optužili da lažira ozljedu na Australian Openu koji je i osvojio i izjednačio se s Rafaelom Nadalom, a on je nakon finala poručio da će javnost "sve saznati za par dana". To se, međutim, nije dogodilo, a u međuvremenu je njegov odlazak na američku turneju postao upitan jer se nije cijepio protiv korona virusa.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković (35) o aktualnostima će govoriti na konferenciji za novinare u svom teniskom centru u Beogradu. Ona je prvotno trebala početi u 13 sati, ali je pomaknuta za 14.30 zbog treninga.

"Bilo je izazova"

"Svakakve priče su uvijek prisutne, ne samo u mojem slučaju nego kod svakog igrača koji ima vrhunske rezultate. Kritičari su uvijek tu, oni koji će spekulirati je li nešto točno ili nije, ali stvarno nemam ni energije, ni vremena, ni želje da se bavim svakom pričom koja izađe o meni.

Ja znam što je ispravno i što je istina. Australija je mjesto gdje sam ostvarivao najbolje rezultate u karijeri. Iako sam imao kratak boravak prošle godine i otišao onako kako sam otišao, želio sam se vratiti", rekao je Đoković na početku press-konferencije i nastavio:

"Da je bio izazov u pitanju pritiska izvan terena - da. To sam osobito osjećao prvih dana kad sam došao, dok se nisam priviknuo. Bilo je i situacija tijekom turnira koje nisu bile ugodne i s kojima sam se morao nositi, ali to je sastavni dio mojeg životnog puta. Tim više je ta pobjeda bila slađa i ispunjeniji sam uzimajući u obzir kroz što sam sve prolazio."

Đokovića čeka nastup na turniru u Dubaiju, nakon čega bi trebao krenuti prema SAD-u, odnosno na turnire iz Masters serije u Indian Wellsu i Miamiju na kojima nije bio već neko vrijeme. Sve ovisi o tome hoće li moći ući u SAD.

Pohvalio Alcaraza i nahvalio rivalstvo s Nadalom

"Proces je u tijeku i to je sve što znam. To su stvari koje su izvan moje kontrole. Naravno da bih volio igrati i jer sam dobio podršku direktora Indian Wellsa i Miamija. Oni žele da dođem, ja želim doći i nadam se da ću dobiti pozitivan odgovor i od treće strane", rekao je Đoković.

Đokoviću je za prvo mjesto ATP ljestvice, na kojoj će uskoro srušiti rekord po broju tjedana na tom mjestu, konkurencija mladi Carlos Alcaraz. No Đoković je rekao da on ima samo jednog velikog rivala.

"On je veliko osvježenje za tenis. Za njega imam samo pohvale i kao čovjeka i kao igrača. Nema puno mana kao tenisač, jednako dobro igra na svim podlogama, ima odličan tim i sve mu funkcionira kako treba. S Nadalom želim igrati finale Roland Garrosa.

On je moj najveći rival, to je sasvim jasno jer smo odigrali najviše mečeva, a i generacijski smo blizu te smo puno igrali kao juniori. On je definitivno uz Federera igrač koji je na mene najviše utjecao i koji me oblikovao u igrača koji sam danas", rekao je Đoković i nastavio:

"U početku karijere sam više gubio i od njega i od Federera nego što sam ih pobjeđivao i uvijek su mi bili u fokusu. Kad sam osvojio prvi Grand Slam, 2008. do 2011. je bio period kad njih dvojicu nisam mogao probiti, tu prepreku. Zahvalan sam na tom rivalstvu, osobito s Nadalom, i možda obojica nemamo vremena i energije da se bavimo veličinom i značajem tog rivalstva za čitav sport.

To ćemo shvatiti možda kasnije i nadam se da ćemo imati priliku osobno porazgovarati. To bih baš volio. Uvjeren sam da će doći do još naših mečeva, možda već na Roland Garrosu. On i dalje igra vrhunski tenis, kad je zdrav i kad je spreman je u vrhu. On i ja kao djedice stanemo sa strane da ovi klinci ne uzimaju titule."

Ne zna dokad će igrati

Đokovića su pitali i postoji li neka brojka Grand Slamova koja bi ga zadovoljila i koja bi mu bila dovoljna da prekine karijeru.

"Ne postoji taj broj. Nemam neki krajnji broj ni granicu u godinama do kad ću igrati tenis iako po automatizmu ljudi nakon 30. godine počinju postavljati pitanje kada je kraj. Federer, Nadal i ja najviše smo se s tim pitanjima susretali. Međutim, sigurno je da je ta glad prisutna, a ja bih je više opisao kao strast prema sportu i nadmetanju.

Ja volim ovaj sport, volim igrati sa svojom djecom i s bilo kim rekreativno, tako da nije da osjećam odbojnost prema sportu jer uzima toliki dio mog života", zaključio je prvi tenisač svijeta press-konferenciju.