Novak Đoković je od ponedjeljka opet najbolji na svijetu

Talijan Jannik Sinner (ATP-11.) igrat će u finalu turnira Masters 1000 u Miamiju protiv Rusa Danila Medvjedeva nakon što je sa 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 pobijedio branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza poslije tri sata borbe.

"Počeli su me hvatati grčevi na početku trećeg seta, ali to nije razlog zašto sam izgubio meč", rekao je 19-godišnji Španjolac koji će nakon ovog poraza izgubiti prvo mjesto na ATP ljestvici od ponedjeljka u korist Srbina Novaka Đokovića.

"Ovo je sigurno jedna od najboljih pobjeda. Očito, bio je to vrlo težak meč. Mislim da smo obojica odigrali meč na vrlo, vrlo visokoj razini", rekao je 21-godišnji Sinner novinarima.

'Stvarno sam sretan'

Medvjedev je za plasman u svoje peto finale ove godine svladao sunarodnjaka Karena Hačanova sa 7-6(5) 3-6 6-3. "Stvarno sam sretan što sam prošao kroz vrlo težak meč," rekao je Medvedev u svom intervjuu na terenu.

Daniil Medvedev Foto: AP Images Daniil Medvedev AP Images

Sinneru kojem je ovo deseto finale u karijeri i drugo u Miamiju gdje je 2021. izgubio od Poljaka Huberta Horkacza. Do sada je osvojio sedam naslova, a sada će imati priliku upisati prvu pobjedu protiv Medvjedeva koji je slavio u njihovih prvih pet međusobnih okršaja.

Rus, pobjednik US Opena 2021., igrat će svoje 32. finale u karijeri, a do sada je skupio 18 turnirskih pobjeda. Zadnji put je igrao u finalu u Indian Wellsu, gdje je izgubio od Alcaraza. Prethodno je izborio finale u Rotterdamu, Dohi i Dubaiju. Do sada je sedam puta igrao u finalima turnira Masters serije i pobijedio na četiri.