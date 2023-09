Poznato koliko je Gojo zaradio ispadanjem od Đokovića na US Openu

Pobjednički put Borne Goje, koji je započeo u kvalifikacijama US Opena, prekinut je u osmini finala glavnog turnira, gdje je naletio na raspoloženog Novaka Đokovića koji je za dva sata i 25 minuta došao do pobjede 6-2, 7-5, 6-4 i tako ostao u lovu na 24. Grand Slam naslov.

Borna Gojo je prvi put zakoračio na Arthur Ashe stadion i protiv sebe imao najuspješnijeg tenisača svih vremena, što su već dva dovoljna razloga da uđe u meč napet. No, kod 25-godišnjeg Splićanina nije bilo primjetno da je bio impresioniran, bilo veličinom stadiona na kojem je morao igrati, bilo naelektriziranom atmosferom večernjeg meča, bilo suparnikom s druge strane mreže.

Ipak, imao je tu nesreću da je naletio na Novaka Đokovića u gotovo nepogrešivom izdanju.

Gojo je ulaskom u osminu finala zaradio 263.000 dolara, a ukupno je u karijeri zaradio 690.000 eura.

Splićanin visoko uzdignute glave može napustiti New York i zaputiti se prema Splitu, gdje će pred svojim navijačima pokušati još jednom dati veliki doprinos uspjesima hrvatske reprezentacije u pokušaju da se domogne četvrtfinala Davis Cupa. To će činiti kao 76. tenisač svijeta, s najboljim renkingom u karijeri, što je posljedica sjajnog pobjedničkog niza na US Openu, što ga je uspio zaustaviti tek Đoković.

