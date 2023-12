Reket kojim je Đoković osvojio Roland Garros prodan za više od 100 tisuća dolara

Novak Đoković najuspješniji je tenisač u povijesti s rekordna 24 Grand Slama. Na Australian Openu je slavio 10 puta, u Wimbledonu sedam puta, US Openu četiri puta i Roland Garrosu tri puta. No, njegovo prvo slavlje u Parizu 2016. je posebno usrećio jednu njegovu navijačicu na tribinama poznatog turnira.

Najbolji tenisač svijeta tada je slavio protiv Andyja Murraya 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 nakon tri sata.

Nakon osvajanja prve od tri titule u Parizu, Srbin je reketom na zemljanoj podlozi nacrtao veliko srce, a potom isti reket bacio u publiku gdje ga je uhvatila stanovita Abby Doherty.

Taj će joj slučaj sreće godinama nakon donijeti malo bogatstvo. Naime, sinoć je, sedam godina nakon meča, Abby prodala reket na aukciji i zaradila je 107.482 dolara.

Aukciju je održao SCP, specijaliziran za sportske memorabilije. A kako pišu svjetski mediji, Novakov reket zainteresirao je kolekcionare iz cijelog svijeta. Abby je nakon aukcije bila vidno zadovoljna, a opisala je i kako je došla do reketa.

“Sve je izgledalo kao na usporenoj snimci. Novak je samo bacio reket u publiku i on je poletio ravno prema nama. Pomislio sam: 'O, moj Bože'. Reket mi je udario u ruku i odbio se na pod. Podignula sam ga i čvrsto ga uhvatila. Pokušala sam kasnije doći do njega da mi to potpiše, ali nisam uspjela", rekla je.

Objasnila je i zašto je prodala reket.

“Bila je to teška odluka. Imala sam sjajan komad sportske uspomene, ali samo je stajao u mom ormaru sve ove godine".

