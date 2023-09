Prva igračica svijeta protiv 19-godišnjeg domaćeg čuda u finalu US Opena

Druga i šesta nositeljica, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Coco Gauff, borit će se za naslov pobjednice US Opena, nakon što su u noći s četvrtka na petak svladale svoje polufinalne suparnice, Madison Keys i Karolinu Muchovu.

Gauff je u prvom polufinalu svladala češku tenisačicu sa 6-4, 7-5, a potom je Sabaljenka spriječila američko finale pobijedivši Keys s 0-6, 7-6 (1), 7-6 (10-5).

Finalistica US Opena iz 2017. sjajno je otvorila meč. Nizala je gem za gemom ostavljajući indisponiranu Bjeloruskinju bez ikakvih izgleda i nakon pola sata igre samo ju je jedan set dijelio od još jednog sveameričkog obračuna za naslov, baš kao što je to bio i onaj protiv Sloane Stephens prije šest godina, koji je izgubila.

Sabaljenka je svoj prvi gem osvojila nakon 36 minuta. Međutim, još je bila daleko od povratka u meč. Još je dalje bila kad je Keys povela s 4-2 u drugom setu, a kod 5-3 imala servis za pobjedu. I tada se odjednom na Arthur Ashe stadionu pojavila tenisačica koja će u ponedjeljak biti na čelnoj poziciji pojedinačne WTA ljestvice.

Sabaljenka je nanizala 12 poena i povela sa 6-5. Imala je i dvije set-lopte na servis Keys (15-40), ali je Amerikanka s dva asa, jednim neobranjivim servisom i dobrim napadom izborila 'tie-break'. U odlučujućem gemu nije bilo nikakve neizvjesnosti. Sabaljenka je Keys ostavila na jednom poenu te odvela meč u treći set i u novi dan.

Keys je uoči trećeg seta potražila pomoć fizioterapeuta zbog bolova u lijevom butnom mišiću, a nakon što je dobila povez oko bolnog mjesta, bez vidljivih problema nastavila je borbu.

Sabaljenka je imala priliku za 'break' u prvom gemu, ali je ostala bez prednosti, da bi nakon dva uvjerljiva gema na početnom udarcu u šestom gemu izgubila servis. No, Keys je stečenu prednost izgubila već u sljedećem gemu. Na kraju je odluka o mjestu u finalu ostavljena za još jedan 'tie-break', s tom razlikom što je u ovom za pobjedu trebalo osvojiti najmanje 10 poena.

Bjeloruskinja je osvojila prva četiri, prije nego što je Keys uspjela spojiti dva poena i nakratko zaustaviti Sabaljenkin nalet. Kod 6-3 bjeloruska tenisačica je osvojila poen i već krenula slaviti pobjedu. No, brzo je shvatila da još nije stigla do cilja pa je na brzinu osvojila još dva poena i došla do šest meč-lopti. Keys je uspjela spasiti dvije, ali ne i treću.

Treće uzastopno polufinale u Flushing Mewadowsu pokazalo se sretnim za Bjeloruskinju. Nakon što ju je 2021. u tri seta pobijedila Leylah Fernandez, a godinu poslije to isto ponovila Iga Šwiatek, Arina Sabaljenka je uspjela prekinuti taj niz protiv Madison Keys koja je došla na jedan servis gem od pobjede.

Ovogodišnja pobjednica Australian Opena po drugi put u karijeri borit će se Grand Slam trofej i imati priliku začiniti uspon do svjetskog 'broja 1' naslovom na US Openu.

I 19-godišnja Coco Gauff će po drugi put biti u Grand Slam finalu. Iga Šwiatek joj je otela priliku za trijumf na Roland Garrosu prošle godine. U noći sa subote na nedjelju po srednjoeuropskom vremenu, uz veliku podršku s tribina stadiona Arthur Ashe, pokušat će doći do najvećeg uspjeha u karijeri.

