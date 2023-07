'Sampras mi je idol iz djetinjstva, a žao mi je i što nisam bio u eri s ludim Goranom'

Novak Đoković je u ponedjeljak nastavio svoj wimbledonski niz ostvarivši 32. uzastopnu pobjedu na travi u All England Clubu, a do svog 14 četvrtfinala na najvećem teniskog turniru stigao je pobijedivši Poljaka Huberta Hurkacza (ATP - 18.) sa 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7, 6-4 u dvoboju koji se protegnuo na dva dana.

Đoković i Hurkacz su svoj meč osmine finala započeli u nedjelju nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu, pod krovom i umjetnom rasvjetom na središnjem terenu u All England Clubu, da bi ga završili u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima, u sunčanim uvjetima i bez krova nad glavom.

Nakon izbacivanja Poljaka Đoković je dobio zanimljivo pitanje, u kojoj bi eri u prošlosti volio igrati.

"Svi smo razmišljali kako bi se snašli u nekoj drugoj eri, uspoređujemo se s prvacima iz različitih generacija. Mnogi od tih šampiona još uvijek su aktualni u našem sportu. McEnroe, Becker, Lendl itd. Tu su, prisutni. Bilo u ulozi trenera… S Beckerom sam radio prije. Poznajem ga dosta dobro i osobno. Imali smo dosta razgovora na tu temu. Bilo je zanimljivo čuti njegova razmišljanja i kako on vidi tenis danas u odnosu na prije", rekao je Đoković pa istaknuo:

"Sampras je bio moj idol iz djetinjstva. Žao mi je što nisam imao priliku igrati s njim. Inspirirao me da uzmem reket i igram tenis. Igrao sam egzibiciju s Agassijem ovdje prije Wimbledona. Volio bih biti u toj eri s njima, s ludim Goranom. Svako doba ima svoje… To rivalstvo Borga i McEnroea. Jimmy Connors, s njim bih volio igrati noćni meč u New Yorku. Tamo nije izgubio možda niti jedan meč, kako je igrao i atmosfera je bila fenomenalna. Opet, zahvalan sam što sam dio ove ere, s preostala tri moja najveća rivala koji su puno pridonijeli uspjehu koji sam postigao."