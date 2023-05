Sjajna Petra Martić u četvrtfinalu Madrida nakon velike borbe

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira iz serije "Masters 1000" u Madridu, ona je u susretu osmine finala svladala Čehinju Barboru Krejčikovu sa 6-3, 7-6 (1) nakon sat i 55 minuta igre.

Martić odlično otvorila meč

Martić je odlično otvorila susret i povela sa 3-0 te prednost "breaka" držala sve do sedme igre kada je pala u krizu servisa što je Krejčikova iskoristila. No, odmah u sljedećoj igri naša je igračica stigla do nove prednosti koja joj je bila dovoljna za osvajanje prvog seta.

Krejčikova se borila do kraja

Kada je Martić "breakom" otvorila i drugi set činilo se kako će brzo do pobjede. No, sredinom seta ponovila se situacija iz prve dionice, Krejčikova je vratila "break" i poravnala na 3-3 samo da bi Martić uzvratila u sljedećoj igri za novu prednost.

Kod vodstva 5-3 Martić je imala dvije meč-lopte na servis Čehinje, no Krejčikova se uspjela izvući i zatim je krenula dramatična završnica.

Sedam uzastopnih poena Martić

Martić je kod servisa za meč stigla do 30-0, ali ne i meč-lopte, Krejčikova je izjednačila na 5-5, pa povela sa 6-5, a onda imala i četiri set-lopte na servis naše igračice.

Nakon više od 10 minuta borbe u 12. igri drugog seta Martić je ipak izborila "tie-break" u kojemu je Krejčikova osvojila prvi poen, ali je Martić uzvratila sa sedam uzastopnih za konačno slavlje.

Martić će u četvrfinalu igrati protiv bolje iz ogleda prve igračice svijeta Poljaki nje Ige Swiatek i Jekaterine Aleksandrove.