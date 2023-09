US Open: Ivan Dodig nažalost bez finala

Hrvatski tenisač Ivan Dodig nije se s Amerikancem Austinom Krajicekom uspio plasirati u finale muških parova na posljednjem ovogodišnjem "Grand Slam" turniru sezone, US Openu u New Yorku, uspješniji od njih su u polufinalu bili Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury sa 7-5, 3-6, 6-3.

Dodigu je ovo bio treći dolazak do polufinala US Opena, 2013. i 2014. je do te faze turnira stizao s Brazilcem Marcelom Melom, ali niti jednom nije stigao do finala. US Open tako ostaje jedini "Grand Slam" na kojemu nije igrao u završnici, osvajao je Roland Garros 2015. i 2023., Australian Open 2021. te je gubio finala Wimbledona 2013. i Roland Garrosa 2022.

Ram i Salisbury će u finalu igrati protiv Indijca Rohana Bopanne i Australca Matthewa Ebdena.