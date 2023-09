Borna Gojo uvjerljiv, a sada ga čeka poljuljani Đoković

Hrvatski tenisač Borna Gojo nastavio je s odličnim igrama na posljednjem ovogodišnjem Grand slam turniru sezone, US Openu u New Yorku, on je u 3. kolu nadigrao Čeha Jana Veselog sa 6-4, 6-3, 6-2 za dva sata i šest minuta igre.

Tijekom čitaog susreta Gojo je servirao sjajno, ubacio je čak 78 posto prvih servisa, a realizacija nakon ubačenog prvog početnog udarca bila mu je 91 posto. Stoga i ne čudi kako je u svih svojih 14 servis-gemova ukupno izgubio samo 11 poena i nije Veselom dozvolio niti jednu "break-loptu". S druge strane, Gojo je iskoristio četiri od 11 prilika za oduzimanje servisa suparniku pravilno ih rasporedivši, po jednu u prvom i drugom setu te dvije u trećem.

Sljedeći suparnik 25-godišnjem Splićaninu bit će najteži mogući, 23-struki Grand slam pobjednik i trenutačno drugi igrač svijeta Srbin Novak Đoković Đoković je u 3. kolu velikim preokretom svladao Lasla Đerea sa 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 i tako po sedmi put u karijeri okrenuo zaostatak od 0-2 u setovima. Od svoja 23 Grand slam naslova Đoković je tri osvojio u New Yorku, 2011., 2015. i 2018.

