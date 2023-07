Nevjerojatna Vekić nakon preokreta karijere u 3. kolu Wimbledona: Zaplaka od sreće

Jednim od najvećih preokreta u karijeri, najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 21.) pobijedila je bivšu osvajačicu US Opena Sloane Stephens (WTA - 39.) s 4-6, 7-5, 6-4 i plasirala se u treće kolo Wimbledona, nadoknadivši zaostatak od jednog seta i 2-5 u drugom.

Iako su se neki tenisači već plasirali u treće kolo, najbolji hrvatski par odigrao je svoj prvi meč

Bio je to četvrti dvoboj Vekić i Stephens, a 27-godišnja Osječanka je došla do svoje treće pobjede, a druge u njihovim wimbledonskim obračunima. Nakon dva sata i 32 minute borbe, Donna je svojim 34 'winnerom' završila meč i zaplakala od sreće.

"Svojoj sam ekipi govorila da je Sloane jedna od najboljih tenisačica na svijetu. Pokazala je to u ovom meču. Ne mogu vjerovati da sam pobijedila", kroz suze radosnice je izjavila Vekić u razgovoru po završetku meča na terenu broj 1.

Donna je dobro ušla u meč, povela 3-1 i imala kontrolu nad zbivanjima na terenu. Činilo se da će se ponoviti 2018., kad je Osječanka na wimbledonskoj travi svladala Stephens sa 6-1, 6-3. No, idila u igri najbolje hrvatske tenisačice nije dugo trajala. Nakon što je osvojila tri od početna četiri gema, Vekić je od sljedećih devet osvojila samo jedan, dopustivši 30-godišnjoj američkoj tenisačici da osvoji prvi set i povede 3-0 u drugom.

Stephens je stečenu prednost držala sve do 5-2 u drugom setu. Nakon samo 73 minute igre, Donna Vekić je još jednom bila na izlaznim vratima All England Cluba. No, iako je u prvom setu imala problema sa servisom i prevelikim brojem pogrešaka, nije izgubila vjeru u preokret.

"Početkom drugog seta rekla sam sama sebi: 'Pokušaj uživati'. Iako sam izgubila najbolji poen meča na početku trećeg seta, vaša me je podrška digla", poručila je gledateljima.

U osmom i devetom gemu Stephens je stigla na dva poena od pobjede, ali do meč-lopte nije došla. Vekić je vratila 'break' zaostatka, u 11. gemu je još jednom slomila servis suparnice, a onda iskoristila treću set-loptu u 12. gemu te nakon 97 minuta borbe odvela dvoboj u odlučujuću dionicu.

Početak trećeg seta donio je novu prednost 21. tenisačici svijeta. Donna je u prvom gemu propustila četiri prilike za 'break', 15-40 i još dvije prednosti, a onda je od 0-40 u drugom gemu nanizala pet poena za izjednačenje na 1-1. Osječanka je to ponovila u sljedećem gemu, u kojem je Stephens imala 40-0, te tako došla do 'breaka'. Mogla je nastaviti niz i u petom gemu, ali je propustila tri 'break-lopte' za vodstvo 4-1.

Stephens je čekala svoju priliku za povratak u meč, ali ona nije dolazila. Kad je servirala za plasman u treće kolo, Vekić je zabila tri od svoja četiri asa u meču, a na meč-loptu je izgradila poen do neobranjivog forhenda kojim je dovršila posao. Iako joj je trava jedna od najboljih podloga, Donna je ovom pobjedom tek drugi put u All England Clubu otišla dalje od drugog kola. Četiri puta je završavala put u prvom nastupu, a još triput gubila mečeve u drugom kolu. Samo je 2018. stigla do osmine finala. I tada je u drugom kolu svladala Sloane Stephens, što može biti dobar znak.

U meču koji je trajao dva sata i deset minuta Martić je servirala četiri asa i samo jednom izgubila svoj servis

Ždrijeb joj u borbi za osminu finala donosi ljevoruku Čehinju Marketu Vondroušovu, koja je 2019. bila u finalu Roland Garrosa, ali je u Wimbledonu prvi put uspjela doći do 3. kola pobijedivši 12. nositeljicu, Ruskinju Veroniku Kudermetovu sa 6-3, 6-3.

Vekić protiv 24-godišnje Vondroušove ima pobjedu u jedinom međusobnom dvoboju, ostvarenu 2018. na tvrdoj podlozi u australskom Hobartu.

Osim Donne Vekić, u četvtak je svoje mjesto u trećem kolu izborila i Petra Martić koja je s 4-6, 6-3, 6-3 svladala Francuskinju Diane Parry. Po peti put u karijeri 32-godišnja Dućanka je stigla do trećeg kola u All England Clubu, a da bi po četvrti put izborila nastup u osmini finala morat će pobijediti najbolju tenisačicu svijeta, Poljakinju Igu Šwiatek.