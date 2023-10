PETI U PRVENSTVU Bilićeva momčad do četvrte pobjede u zadnjih pet utakmica nakon sjajnog preokreta

Slaven Bilić nadmudrio je Stevena Gerrarda. Njegov Al-Fateh je stigao do 2-1 pobjede nad Al-Ettifaq. Bilićeva momčad gubila je 1-0 sve do 85. minute, a onda su u samom finišu susreta prvo servirali izjednačenje, a potom i zabili za pobjedu. Bivšem hrvatskom izborniku ide dobro na klupi saudijskog prvoligaša. Ovo mu je četvrta pobjeda u posljednjih pet kola i trenutno je peti na ljestvici. No za razliku od nekih drugih klubova u prvenstvu, kod Bilića nema zvučnih imena poput Cristiana Ronalda i Karima Benzeme.