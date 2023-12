SRUŠENI SNOVI Blažević: 'Tužne smo i razočarane. Pokušavaš zaboravit, a ne možeš...'

Dan nakon šokantnog 22-23 poraza od Mađarske u odlučujućoj utakmici za prolazak u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u kojoj je hrvatska rukometna reprezentacija 59 minuta imala rezultat koji joj odgovara, Valentina Blažević teško je pronalazila riječi. "Stvarno ne znam šta bi vam rekla, vjerujte mi da je nama najteže u ovim trenucima, sve smo tužne i razočarane. Mislim da nitko nije ni spavao večeras od nas, ne znam što bih drugo rekla, borile smo se i vjerovale da možemo, ali eto tih zadnjih pet minuta nismo imali ni sreće ni ne znam ni ja više šta sve, al to je sport i eto i ne znam što bih drugo rekla. Svakako smo vrtjele film odmah poslije utakmice, pa cijelu noć i jutros, pokušavaš zaboravit, a ne možeš, al eto. Ne znam što je u tih zadnjih pet minuta bio problem, sigurno da je bio pad koncentracije i snage, al opet se razmišljamo ostalo je samo pet minuta od naše najbitnije utakmice pa možda i nije do snage, a možda i je. Sve ima svoje ali ali, svima nam je stvarno teško i sve smo razočarane nakon što su srušeni neki naši snovi koje smo sanjale, ali to je sport i život ide dalje. Stvarno se nadam da nije kraj, vjerujem u nas i dalje i vjerujem da se možemo dignuti iz ovoga jače", rekla je Blažević