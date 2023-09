SVA LICA JAKIROVIĆA Do suza će vas nasmijati način na koji je trener Dinama pratio ždrijeb Konferencijske lige

Sergej Jakirović u društvu je svojih suradnika pratio današnji ždrijeb Konferencijske lige. Strateg Plavih za to vrijeme je radio pokrete kojima je izuzetno zabavio snimatelja. Je li Jakiroviću ovaj ždrijeb bio dosadan, možda ne napet kao što bi bili ždrijebovi LP ili EL, to ne znamo, ali znamo da nas je nasmijao do suza. Razni pokreti rukama i izrazi lica Dinamovog trenera popravit će vam dan.