EKSLUZIVNO Duvnjak za RTL o mogućem povratku u Zagreb: 'Na ljeto mi ističe ugovor...'

U Zagreb je stiglo omiljeno lice rukometnih obožavatelja – Domagoj Duvnjak. Kapetan njemačkog Kiela i rukometne reprezentacije sutra će protiv Zagreba odigrati 1. kolo Lige prvaka. Njemački prvak u glavni grad Hrvatske dolazi poljuljan nakon dva uzastopna ligaška poraza, a domaćin upravo tu vidi svoju priliku da šokira njemačkog velikana. Svoj zagrebački trening Kiel je odradio u „Kutiji Šibica“, dvorani gdje je počela Duvnjakova rukometna karijera. „Naravno da se uvijek lijepo vratiti u Zagreb, pogotovo u ovu dvoranu gdje je praktički moja rukometna karijera počela. Da, sutra igramo protiv Zagreba, prvo kolo Lige prvaka. Što reći o Zagrebu osim da su se jako dobro posložili. Iskusna su ekipa, mislim da će biti jako tvrda utakmice. To je istina, mi je smo malo poljuljani. Imamo dva poraza zaredom, jedan u Flensburgu, drugi doma protiv Melsungena, ali sutra je nova utakmica, kreće Liga prvaka i sve ćemo dati da uzmemo dva boda.“ – poručio je Duvnjak. Ovo će biti 11 susret Zagreba i Kiela u Ligi prvaka. Dobar dio njih odradio je i sam Duvnjak koji već niz godina nosi kapetansku traku njemačkog prvaka. Naravno, Duvnjakovo zdravlje uvijek je aktualna tema jer je neizostavan na parketu kako Kiela tako i hrvatske reprezentacije. „Ovo mi je već deseta sezona u Kielu. Istječe mi ugovor na kraju ove sezone. Iskreno, ne znam što će se događati, moram sjesti s Upravom kluba pa ćemo biti pametniji.“ – zaključio je Duvnjak Je li ovo možda bio mig za vodeće ljude Zagreba? Nema sumnje kako bi Duvnjakov povratak u redove Lavova zapalio navijače i pokrenuo grad. Dojam je da će sljedeće ljeto biti uzbudljivo, a možda i prometno na relaciji Kiel – Zagreb. „Nikad ne reci nikad. Ja sam već rekao da sam ovdje proveo tri predivne godine. Zagreb je taj klub koji mi je omogućio ovakvu karijeru. Teško je biti pametan u ovoj situaciji. Vidjet ćemo što će reći Kiela pa ćemo odlučiti.“ – rekao je Duvnjak. Prije nego će odlučivati o svojoj budućnosti i potencijalno razveseliti navijače Zagreba, Duvnjak će imati priliku kao kapetan Hrvatske razveseliti sve one koji će put Njemačke u siječnju. Kao i svake godine dosad, RTL će s rukometašima zapaliti hladni siječanj, medalja s velikog natjecanja čeka se od 2021. kada je Hrvatska uzela srebro u Švedskoj, a sada, „na domaćem terenu“ u Njemačkoj opet kreće u novu Euro avanturu. „Veselim se što ćemo igrati u Mannheimu, što ćemo imati podršku naših navijača i kada je tako onda je sve lakše. Imamo prvo kolo odmah sa Španjolskom, bilo bi lijepo da krenemo u prvenstvo s pobjedom pa onda dalje utakmicu po utakmicu. Teško je nešto prognozirati, ja jesam optimist, imamo dobru ekipu, dobro smo posloženi i ako bude zdravlja ja se nadam jednom dobrom turniru.“ – zaključio je Duvnjak. Što Duvnjak može u 36. godini života vidjet mogu svi oni koji sutra dođu u zagrebačku Arenu. Zagreb u prvom kolu Lige prvaka ugošćuje Kiel. Ulaznice su besplatne i na dan utakmice možete ih preuzeti od 17.00 do 19.00 sati. Najbolji rukometaši Europe na čelu s neuništivim Duvnjakom stigli su u Zagrebu u poslastici koju ne smijete propustiti.