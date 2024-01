NEMA STRAHA Gojun i Šprem analizirali zamjene za Ivana Martinovića: 'On je jedan pravi drski bezobrazni šuter, očekujem da preuzme odgovornost...'

Goran Šprem i Jakov Gojun u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' analizirali su igrače koji će zamijeniti ozlijeđenog Ivana Martinovića na Europskom prvenstvu, Luku Klaricu i Matea Maraša. "Luka definitivno pokazuje da može, on je mlad, ima samo 23 godine, međutim, on je tri-četiri godine na sceni Lige prvaka, igra bitne utakmice u Zagrebu. Pokazuje da može i vjerujem da će to prenijeti u reprezentaciju. Maraš nam je možda nepoznanica, bio je par puta na okupljanju kod izbornika Perkovića. Pokazao je drskost i bezobrazluk, ono što nam je potrebno u ovim trenucima. Igra u dva smjera, na halfu je jako dobar. Dva mlada igrača, poletna i ja vjerujem da će uspjeti", rekao je Gojun, na što se nadovezao Šprem: "Ja moram reći da Maraš, koji će sad ući u ekipu je igrač koji apsolutno može igrati. Luka je jedan pravi drski bezobrazni šuter. I od njega očekujem stvarno da preuzme odgovornost ako bude potrebno jer može zabijati iz vanjskih pozicija". Sve što su rekli pogledajte u videu.