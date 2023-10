MANJE OD 300 DANA HOO krenuo s promocijom Hrvata koji će nas predstavljati na OI u Parizu

Manje od 300 dana dijeli nas od najsjajnije sportske predstave na svijetu - ljetnih Olimpijskih igara u Parizu, a Hrvatski olimpijski odbor ovih je dana krenuo s promocijom naših olimpijskih dragulja među sportašima uz prožimanja hrvatske i francuske kulture - istovremeno. Istovremenost je i nazivnik modernih Olimpijskih igara koje se održavaju od 26. srpnja do 11. kolovoza iduće godine, a promocija je krenula 75 lokacija u Hrvatskoj. Među onima koji imaju vizu za Pariz su i najbolja hrvatska maratonka Matea Parlov Koštro i veslač Damir Martin. U vremenima konflikata među državama i narodima, istovremeno duhom sporta i olimpizma moramo svi zajedno tražiti puteve mira - poručio je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša koji se osvrnuo kako politiku koja može utjecati na Igre. „Na prošlim OI sam bila sjajna 21. što je najveći uspjeh u maratonskom trčanju što se tiče OI tako da sve bolje od toga bila bi jako zadovoljna s tim. Na početku godine sam imala sitnu ozljedu koja me malo izbacila iz takte, ali sad sam zdrava, pripremam se za idući maraton, a onda za OI“, rekla je maratonka Matea Parlov Koštro. „Situacija u svijetu ne ide baš u prilog velikog sportskog događaja i sigurnosti. Bojimo se da će se to na neki način moglo odraziti na same OI, mi poduzimamo sve s hrvatskim institucijama da su naši sportaši bilo gdje da idu da su sigurni“, rekao je Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.