PONOSNA KATARINA Hrvatska je izborila Svjetsko prvenstvo, kapetanica je imala posebnu poruku za navijače

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo koje će se od 29. studenog do 17. prosinca održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Hrvatske rukometašice su plasman na SP izborile nakon što su u uzvratnom susretu kvalifikacija u Slavonskom Brodu uvjerljivo pobijedile Slovačku sa 31-18 i tako potvrdile pobjedu 25-23 iz prve utakmice. Osmi je to plasman hrvatskih rukometašica na smotru najboljih selekcija svijeta od 15 mogućih. Dva četvrtfinala (1997, 2011) najbolja su ostvarenja do sada. Plasman na Svjetsko prvenstvo ujedno je i prvi korak koji trebaju učiniti naše rukometašice da bi mogle konkurirati za nastup na OI u Parizu 2024. Prve dojmove s RTL-ovom Ivonom Hemen podijelila je kapetanica Katarina Ježić. "Prije svega, moram naglasiti, ova atmosfera i ovi predivni ljudi koji su nas došli podržati, iskreno od srca vam hvala, bili ste naš osmi igrač, i kad smo imali igrača manje, nismo bili manje na terenu, vi ste bili naš igrač", rekla je između ostalog Ježić.