PROMJENA U MAKSIMIRU Jerko Leko za RTL komentirao dolazak Igora Bišćana na klupu Dinama

Igor Bišćan novi je trener Dinama, a na toj funkciji naslijedit će ANtu Čačića koji je ranije tijekom dana dobio otkaz. U Dinamo tako 44-godišnji Bišćan dolazi po prvi puta kao trener nakon što je dres ovog kluba nosio od 1995. do 2000. te potom od 2008. do 2012. godine. U Dinamu je Bišćan i završio igračku karijeru. Potom se preselio u trenerske vode gdje je imao dosta uspjeha u sredinama gdje je radio. Počeo je u Rudešu, potom se preselio u ljubljansku Olimpiju i nakon toga je radio u Rijeci. Posljednji Bišćanov posao bila je izbornička dužnost u hrvatskoj reprezentaciji do 21 godine koju je odveo na ovogodišnje Europsko prvenstvo. Dolazak Bišćana u Dinamo za RTL komentirao je Jerko Leko.