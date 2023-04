'LAKŠE SE DIŠE' Junak Dinama za RTL: Bišćan nam je u jako kratkom vremenu prenio veliki broj informacija

Aktualni hrvatski nogometni prvak Dinamo u prvoj je utakmici s novim trenerom Igorom Bišćanom kao gost preokretom svladao Lokomotivu sa 2-1 (0-1) u susretu 28. kola HNL-a. Lokomotiva je povela golom Ibrahima Aliyua (35), no u nastavku su dva Luke, Ivanušec (50) i Menalo (79) kreirali preokret. Vodeći Dinamo sada ima 63 boda, devet više od drugog Hajduka, dok je Lokomotiva ostala osma sa 33 boda. Junak Plavih Luka Menalo nakon utakmice razgovorao je s reporterkom RTL-a Marijom Bjelivuk. "Mislim da samo izvrsno kontrolirali utakmicu, čak i prvo poluvrijeme do njihovog gola igrali odlično, oni su iz prve poluprilike zabili gol. Na poluvremenu smo rekli da ovako nastavimo, da ćemo okrenuti. Na kraju smo uspjeli, normalno da je nervoza, veliki je pritisak i na kraju smo uspjeli izdržati", rekao je Menalo pa se osvrnuo na Bišćana: "U jako kratkom vremenu nam je prenio veliki broj informacija, olakšao nam je današnju utakmicu, skinuo nama taj pritisak s leđa i na kraju smo to vratili s ova tri boda." Dinamo je pobjedom pobjegao Hajduku na plus devet: "Lakše se diše, ali idemo iz utakmice u utakmicu. Nadam se da ćemo na kraju imati istu prednost, ako ne i veću."