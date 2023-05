BRAVO Mariela Šteko nije skrivala sreću nakon zlata u Erevanu: Lovro Pavčec zaustavljen u finalu

Hrvatski boksači su na Europskom prvenstvu mlađih seniora u Erevanu osvojili dvije medalje. Mariela Šteko u finalu kategorije do 63 kg pobijedila je Poljakinju Aleksandru Jankowiak nakon teške, iscrpljujuće tri runde, neizvjesne do posljednje Takva je bila i odluka sudaca - nakon podijeljene odluke 3:2 u korist Šteko uključili su se kontrolori suđenja i potvrdili njenu pobjedu rezultatom 5:2. Juniorskoj tituli osvojenoj prošle godine u Italiji, Šteko je tako dodala naslov u starijoj kategoriji mlađih seniorki u Armeniji. Lovro Pavčec, 17-godišnji hrvatski boksač, osvojio je srebrnu medalju u superteškoj kategoriji +92 kg. Za Pavčeca je to najveći uspjeh u karijeri, europsko srebro među mlađim seniorima, a dosad je osvojio kadetsko srebro i juniorsku broncu na europskim prvenstvima. Pavčec je do finala u najtežoj kategoriji mlađih seniora u Erevanu svladao odlične i vrlo snažne suparnike, no ruski predstavnik Israfil Islamov u finalu se pokazao kao velika prepreka nakon tri teške, iscrpljujuće runde.