NOVI IGRAČ CITYJA Na ove riječi Gvardiola teško da će itko ostati ravnodušan

Hrvatski reprezentativni branič, 21-godišnji Joško Gvardiol u subotu je i službeno postao novi igrač aktualnog europskog i engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Gvardiol je u City stigao iz njemačkog RB Leipziga za 90 milijuna eura i tako postao drugi najskuplji obrambeni igrač na svijetu, prema BBC-u više je platio samo Manchester United Leicester Cityju za Harryja Maguirea 2019. godine kada ga je doveo za 94 milijuna eura. "Uvijek sam sanjao kako ću jednoga dana zaigrati u Engleskoj. A poserbna mi je čast što će to biti u Manchester Cityju i to nakon sezone kakvu je klub imao. Svi koji su prošle sezone gledali Manchester City znaju da je to najbolja momčad na svijetu. Dolazak u ovaj klub je nešto posebno i za mene i za moju obitelj. Sjajna će stvar biti raditi pod Pepom Guardiolom. Znam kako još nisam završio sa svojim igračkim razvojem, a siguran sam kako ću napredovati igrajući za najboljeg trenera na svijetu", kazao je Gvardiol po potpisivanju ugovora. U Cityju će Gvardiolu suigrač biti reprezentativni kolega Mateo Kovačić koji je ranije ovoga ljeta stigao iz Chelseaja. "To će također biti nešto posebno, igrati s Mateom", dodao je Gvardiol. Što je još Joško rekao pogledajte u videu.