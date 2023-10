IVONA HEMEN ZNA DETALJE Prvi trening Vatrenih: Petković pod prismotrom fizioterapeuta, mnogi po posebnom programu

Bolnica na kraju grada - tako bi se mogla nazvati situacija s reprezentacijom. Bliži se ključna utakmica za odlazak na Euro protiv Turske, a u napadačkom dijelu ozlijeđeni su igrači bez kojih Dalić nije mogao prije zamisliti početnih 11. Na prvom treningu po posebnom programu trenirali su Modrić, Kovačić, Gvardiol, Juranović koji ima problema s mišićem, Vida, Kramarić... To zvuči poprilično zabrinjavajuće, ali zapravo ovi neki stožerni igrači su samo pošteđeni na ovom prvom treningu. Što se tiče Petkovića, koji je najviše zabrinuo Dalića, ali i navijače, i on je zasebno radio s fizioterapeutima, svi su pazili da ne napravi neki pogrešan korak, kasnije je nešto ranije napustio trening. Što se tiče Šutala, on je isto bio pod upitnikom, ali je danas odradio cijeli trening. Kako je izbornik najavio utakmicu protiv Turske pogledajte u prilogu u nastavku.