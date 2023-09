ČARI HNL-a Romatični povratci i problematične vize: Tko je najbolje odradio prijelazni rok?

Ako vam je nedostajao HNL, evo ga u punom sjaju. Dva dana uoči derbija kola, umjesto da se bavi Osijekom, Željko Sopić je u potrazi za Sheriffovim Momoom Yansaneom koji je jedino plaćeno pojačanje Rijeke. Ako uopće do Rujevice i dođe. „Postoji igrač kojeg smo potpisali. Navodno dolazi. To vam je kao u bajci, ali ja ga još vidio nisam. Kada će doći? Nemam pojma. Ja nisam ministarstvo vanjskih poslova, niti šengen, ne znam kad će se ta viza srediti“, rekao je Sopić. Svjetla glavne nogometne pozornice opet se tako nakon Dalića vraćaju na Sopića, Leku, Jakirovića, Tomasa i druge. Desetak rujanskih dana neki su iskoristili za treninge, Hajduk je igrao kup, a sada se svi okreću prvenstvu. „Trebamo da se vratimo na naš pobjednički niz, kažem, to je nova prilika da opet uknjižimo nova tri boda i nadam se da će tako i da bude“, rekao je pomoćni trener Hajduka Čustović. Dinamo će, ako u subotu pobijedi Slaven Belupo, bar na 24 sata smanjiti zaostatak za Hajdukom na 2 boda. Ligašku tablicu mogu promiješati Rijeka i Osijek koji na Rujevici igraju derbi kola. „Moramo vjerovati u to što treniramo, što radimo i da li igramo protiv Rudeša ili protiv Osijeka, Dinama sve i jedna utakmica je isto bitna“, rekao je Marco Pašalić. Zagubljeni igrači, velika rivalstva, derbiji, emotivni povratci i pojačanja - e sada show može početi.