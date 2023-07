NIJE SE DAO Sjajni Slovenac Pogačar 'juri' prema trećem Tour de Franceu: Branitelj naslova drugi

Dvostruki pobjednik Tour de Francea Tadej Pogačar (UAE Emirates) osvojio je šestu etapu ovogodišnjeg izdanja najveće biciklističke utrke, ali je žutu majicu vodećeg preuzeo branitelj naslova, Danac Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) koji je ciljem prošao kao drugi zaostavši za svojim velikim suparnikom za 24 sekunde. Najbolji biciklist na ljestvici Međunarodnog biciklističkog saveza imao je spreman odgovor na nove napade momčadi Jumbo-Visme, samo dan nakon što je za Vingegaardom zaostao više od jedne minute. Slovenca su pokušali slomiti na najtežem usponu dana, na legendarnom Tourmaletu (2115 m), a kad im to nije uspjelo, ponovno su to probali i na posljednjem usponu do cilja etape. No, Pogačar se ni tu nije dao slomiti. Kako je izgledala ova etapa pogledajte u prilogu u nastavku.