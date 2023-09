'POKUŠALI SMO...' U Barceloni oko 200 prosvjednika: Igrač Furije otkrio zašto su se oglasili tek nakon dva tjedna

Oko 200 prosvjednika okupilo se u Barceloni u znak podrške nogometašici Jenni Hermoso koju je predsjednik španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales poljubio u usta tijekom dodjele medalja na Svjetskom prvenstvu. Ujedno, španjolska muška reprezentacija kritizirala je Rubialesa zbog njegova 'neprihvatljivog ponašanja' te izrazila solidarnost s 'igračima čiji je uspjeh ukaljan'. Španjolski sportski administrativni sud u petak je otvorio slučaj protiv Rubialesa zbog 'ozbiljnog nedoličnog ponašanja', a FIFA ga je već suspendirala iz svih aktivnosti vezanih uz nogomet na tri mjeseca dok provodi istragu. Španjolski igrač Cesar Azpilicueta branio je u utorak mušku nacionalnu momčad, rekavši da su napisali svoju izjavu o nogometnom šefu zemlje 'što su brže mogli'. Momčad je dobila kritike jer je samo objavila izjavu dva tjedna nakon incidenta. "Nikad nisam razgovarao s Luisom Rubialesom. Baš kao što nikad nisam razgovarao ni s jednim trenerom niti s Luisom de la Fuenteom dok nisam došao ovdje. Što se tiče izjave, jasno je da nas ima 24 igrača. Izdati priopćenje s istim riječima, zarezima i točkama nije lako. Trebalo nam je vremena. No jasno je da je to ono što smo smatrali da moramo učiniti iz naše odgovornosti igrača španjolske reprezentacije. Pokušali smo to iskomunicirati čim prije."