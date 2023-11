PEH ZA PEHOM Vatreni treći dan trenirali na Maksimiru: Novi šok, trening propustio i Sučić

Peh za pehom pogađa reprezentaciju, nakon Kovačića izbornik Dalić ostao je i bez Vlašića i Juranovića. Unatoč tome izbornik i dalje ima dobre opcije iako se to možda na prvu ne čini tako s obzirom da je Hrvatska na desnom beku ostala samo na Stanišiću. S druge strane Stanišić sve više igra u Leverkusenu, vodećoj momčadi Bundeslige i sve mu više vjeruje trener Xabi Alonso. Najveća nepoznanica je i dalje tko će zamijeniti Kovačića, hoće li to biti Mario Pašalić ili će to biti Luka Ivanušec kojeg je Dalić već provjerio na toj poziciji. Ostale vijesti s treninga Vatrenih pogledajte u prilogu u nastavku.