TEŽAK IZBOR Zagorski štrukli ili sushi? Kaneko za RTL odgovorio na pitanje svih pitanja

U sivilu Dinamovih loših rezultata zablistao je Japanac Takura Kaneko. Na početku sezone osporavan, Kaneko se na mala vrata pojavio u sastavu i navijačima pokazao da itekako ima što za dati Dinamu. Za RTL je otkrio kako se snašao u Zagrebu, kako mu ide hrvatski te jesu li bolji zagorski štrukli ili sushi. U posljednje tri utakmice upisao je dva gola i dvije asistencije, ali kaže - to je samo početak. "S više utakmica u kontinuitetu vjerujem da ću biti sve bolji. Vjerujem da ću biti na razini na kojoj sam bio u Japanu te da ću to moći pokazati i ovdje", rekao je Kaneko. "Dinamo ima jako puno kvalitetnih igrača. Jaki smo kao momčad. Sezona je tek počela i ako ćemo se držati zajedno vjerujem da ćemo mi biti ti koji će biti prvaci", nastavio je Kaneko. Zanimljivo, u Japanu je baseball najpopularniji sport. "Baseball je prvi, ali je nogomet isto jako popularan sport. Navijači koji ga prate su fanatični. Dat ću sve od sebe da ovdje dobro igram, da osvojimo prvenstvo, a onda sam siguran da će svi znati za to", zaključio je Kaneko.