Javio se Vuškovićev trener: 'Proljeće 2017. ulazim u svlačionicu, a Vuška plače...'

Posljednji polufinalist Hrvatskog nogometnog kupa je splitski Hajduk koji je u gostima, nakon vrlo uvjerljive igre, pobijedio Osijek 2-1. Pogodak u pobjedi splitskog kluba postigao je i 16-godišnji branič Luka Vušković.

Osim što je postao najmlađi debitant Hajduka u nekoj službenoj utakmici, Vušković je srušio rekord i postao najmlađi strijelac u povijesti Kupa sa 16 godina i pet dana. Nakon utakmice se na svom Facebooku javio Robert Jurica. On je trenirao Vuškovića, a sada je ispričao jednu anegdotu iz 2017. godine.

'Udrija me Vuška'

"Poljud, proljeće 2017. Ulazim u svlačionicu nakon treninga, većina djece se spremila i izašla, a dvojica sjede unutra jedan nasuprot drugoga i plaču. Duje i Vuška. Pitam što je bilo, Duje kaže kroz plač: 'Udrija me Vuška…'

Gledam Vušku, plače i on pa ga pitam zašto ti plačeš, a on: 'Zato što san ga udrija.' Luka Vušković, najmlađi strijelac u službenoj seniorskoj utakmici u povijesti Hajduka. P.S. I ovaj do njega na slici ima što za reći u nogometu a i onaj koji viri iza njih", napisao je u objavi.