Matić napadnut nakon što je usporedio Hrvatsku i Srbiju: 'Od koga smo mi to uopće bolji?'

Bivši srpski nogometni reprezentativac Nemanja Matić gostovao je u emisiji Neuspjeh prvaka kod Marija Stanića. Po njegovim izjava može se vidjeti kako stoji čvrsto na zemlji i uvijek kaže što misli.

"Mi (Srbija) radimo pritisak, a nemamo podlogu za to. Mi kažemo da smo najbolji... Zašto smo mi najbolji, od koga smo mi to uopće bolji? Malo su me i kritizirali kad sam u jednom intervjuu rekao što mislim o usporedbi Srbije i Hrvatske.

'Ne možemo se usporediti'

To je bilo još ranije (prije Svjetskog prvenstva). Rekao sam tada da se Hrvatska i Srbija ne mogu usporediti jer smo mi u tom trenutku imali tri igrača na vrhunskom nivou, a hrvatska reprezentacija deset.

Rakitić je bio u Barceloni, Luka u Realu, Kovačić u Realu, Perišić u Interu, Mandžukić u Juventusu", rekao je 34-godišnji veznjak Rome i nastavio: "Mi smo imali dva igrača na vrhunskom nivou, a svi ostali su igrali u nekim osrednjim klubovima. Stavljamo prevelik pritisak na igrače koji još nisu spremni za to.

Ne može netko tko igra u Torinu iznijeti isti pritisak kao Modrić, koji konstantno igra na vrhunskom nivou i koji konstantno osvaja trofeje. Srbija pred velika natjecanja mora spustiti tenzije".

'Tek kad Modrić završi karijeru bit će svjesni kakav je igrač'

"Ne može se biti drugi i treći ni iz čega. Imate Luku Modrića, koji je najbolji igrač svijeta i tek kad završi karijeru, svi će biti svjesni kakav je to igrač - i Real Madrid i reprezentacija.

Nekoliko puta igrao sam protiv njega. Kod njega nema lufta, nema toga da on na terenu radi neku stvar bez krajnjeg cilja. Svaki njegov potez na terenu te natjera na grešku, uvijek unaprijed zna što radi. Mi nemamo takvog igrača", zaključio je.