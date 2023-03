Sin (15) proslavljenog košarkaša promjenio spol: 'Želim da me oslovljavate s ona'

Proslavljeni košarkaš i NBA legenda Dwyane Wade je dobio kćer. To možda i ne zvuči toliko krivo, ali treba napomenuti kako je nedavno imao 15-godišnjeg sina koji se sada preobrazio i promjenio spol.

"Zion je došao kući i rekao: 'Želim s vama pričati, spreman sam istupiti i živjeti onako kako želim. Želim da me oslovljavate s 'ona' i volio bih da me zovete Zaya'", otkrio je Wade rekao kako su ga on i njegova supruga podržali su ga u potpunosti.

Zion je tako nakon tri godine kada se izjašnjavao kao transrodna osoba dobio papire i od sada je djevojčica Zaya.