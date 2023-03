Veliki Peter Čech nikad nije otišao s gola! Samo je promijenio sport i vratio se prvoj ljubavi

Peter Čech je 2019. godine objesio rukavice o klin i otišao u nogometnu mirovinu kao jedan od najboljih vratara 21. stoljeća. Ostavio je iza sebe više od 560 klupskih nastupa i još 124 reprezentativna.

Nastupao je za samo pet klubova u 20 godina dugoj karijeri. Nakon svog prvog seniorskog kluba Chmela Blšanyja, prelazi u Spartu iz Praga, a nakon odlaska iz domovine kreće njegov astronomski uspon. Preko Rennesa dolazi do Chelsea u kojem je ostavio neizostavan trag tijekom 11 sezona. Posljednje četiri godine karijere proveo je u Arsenalu.

Jedan od najboljih svih vremena

Osvojio je s klubovima i reprezentacijom dvadesetak trofeja, ima nekoliko desetaka individualnih priznanja, a drži i 30-ak vratarskih rekorda u Engleskoj i Češkoj pa nije neobično što su brojni nogometni navijači bili neutješni kada je veliki Čeh objavio da prestaje braniti.

No genijalan plot twist je činjenica da Čech nije prestao braniti već je samo promijenio sport. Vratio se svojoj dječačkoj ljubavi, stao na klizaljke i počeo se aktivno baviti hokejom na ledu.

S travnjaka na led

Ostao je Čech u Engleskoj i odmah po zaključenju nogometne karijere u dresu Arsenala, stao je na gol Guildford Phoenixa, filijale Guildford Flamesa koji se natječu u elitnom rangu. Nakon tri sezone, 2022. godine Čech se prebacio u Chelmsford Chieftainse te se čini da ne planira uskoro s leda.

'Volim nogomet, ali sam osjećao da bi bilo zabavnije da budem golman u hokeju na ledu. Kao obitelj nismo mogli priuštiti kupovinu kompletne hokejaške opreme, tako me tata odveo na nogomet. Na kraju je nogomet pobijedio', kazao je Čech za britanske medije.

'Potpuno drugačiji nivo pritiska'

Inače ova nogometna ikona dolazi iz velike obitelji, a ima i brata i sestru blizance te su ga financije usmjerile na nogomet no prema njegovim riječima hokej je prva ljubav.

U nogometu je osvojio gotovo sve no glad pobjednika nikad ne može biti utažena te ne sumnjamo da Čech lovi i neku hokejašku titulu.

'Potpuno je drugačiji nivo pritiska. Zabavnije je nego kad igrate utakmicu Lige prvaka gdje vas svi mogu vidjeti. I dalje imam taj osjećaj u sebi. Želim braniti i pobjeđivati. Mrzim gubiti. Isti sam osjećaj imao i kada sam igrao nogomet', izjavio je jednom prilikom Čech.

Jednom riječju - ikona

Da je riječ o čovjeku s tisuću talenata govori činjenica da je i vrlo vješt bubnjar. Na svom YouTubeu objavljuje videa u kojima svira stvari od Coldplaya, Foo Fightersa i mnogih drugi. Svirao je i s Rogerom Taylorom iz kultne grupe Queen, a zajedno su izdali i humanitarni album pod nazivom That's Football. Prije par godina Čech se pridružio folk rock bendu Wills 'n' The Willing.

Uz sve to Čech tečno govori češki, engleski, francuski, njemački, talijanski, portugalski i španjolski.

Jednom riječju – ikona.