kovač svoje sreće Banožiću nitko nije onako na lijepe oči dao stan. Naš Mario nikom nije krao, sam je sebi dao

Vidite, ovom našem super Mariju nitko nije dao stan, ni tata ni mama, ni stranka ni država, nit mu je neki ministar, onako na lijepe oči dao stan. Sam sebi je dao stan. Kad je već ministar. Što će drugi njemu davati stanove. Pa da ga poslije netko proziva, kao Milanović Plenkovića. Naš Mario nikom nije krao, sam je sebi dao. Ili što bi rekao Andrej Plenković - Svatko je kovač svoje sreće. Ali nemojte odmah misliti da je to neki sukob interesa. Jer taj, državni kredit mu je odobren za gradnju kuće. A on sad u Zagrebu živi u državnom stanu a ne u državnoj kući. Doduše ima on i svoj privatni stan. U Vinkovcima. Ali nema kuću. Ni u Zagrebu ni u Vinkovcima, on nigdje nema kuću, ima stanova koliko hoćeš ali kuću nema. Čovjek je defacto beskućnik. A ministar. I to sad ministar obrane. Pa stvarno nije u redu da je beskućnik. Pa ćemo ga skućiti, toliko valjda možemo. A može se, ima se.