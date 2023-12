Obećana zemlja Betlehemsko svjetlo stiglo u Hrvatsku, a nema ga ni u samom Betlehemu: Obasjalo i Jandrokovića, a kad je njega kao da je sve nas

A koliko je Andrej Plenković božanstven premijer koji je “spasio Hrvatsku” kako piše jedan hercegovački portal financiran kroz hrvatski Fond za zaštitu okoliša, dakle koliko je to što pišu portali i mediji plaćeni novcem hrvatskih poreznih obveznika kroz ministarstva, agencije javna poduzeća i druge državne institucije koje kontrolira HDZ, koliko je to sve dakle živa istina govori i sljedeća vijest. U Hrvatskoj ne radi, ne traži posao i ne školuje se više od pola milijuna radno aktivnog stanovništva, a to su ljudi između 15. i 64. godine starosti. Dakle u ovoj zemlji od 3 i po milijuna stanovnika ima pola milijuna ljudi radno sposobnih ljudi koji apsolutno ništa ne moraju raditi koliko im je dobro. Nit idu u školu, nit idu na posao, nit idu na Zavod tražiti posao. Ništa. Toliko im je dobro u Hrvatskoj da apsolutno ništa od toga ne moraju raditi.To je čak 22 posto radno sposobnih građana koje boli kikiriki i za školu i za posao i za sve. Time je Hrvatska ušla u sam vrh najrazvijenijih zemalja Europe poput Grčke, Italije i Rumunjske koje jedine imaju više neradnika od nas. U Europi. A u svijetu smo među prvih 15, kako kaže premijer koji je spasio Hrvatsku. Koliko je ovo blagoslovljena zemlja govori i vijest da je Betlehemsko svjetlo stiglo u Hrvatsku a nema ga ni u samom Betlehemu. E da, ali evo Betlehem u Zagrebu svijetli, nema nikog tko bi se ovdje usudio ugasiti svjetlo. Jer se zna koji bi pičvajz tek onda nastao. Pa je svjetlo obasjalo i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića a kad je njega obasjalo kao da je sve nas obasjalo.