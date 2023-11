AFERA WATERGATE Bočica mineralne potresla Hrvatsku: A grlo izderali na koncertu Ace Lukasa gdje se sigurno ne pije Römerquelle

Nitko nije mislio da je moguće da se od jednog slučaja trovanja deterdžentom za suđe u jednom riječkom kafiću napravi nacionalna drama, ali upravo se to dogodilo. Nema tko nije dobio zastrašujuću poruku upozorenja. Kamo sreće da onaj skupi sustav uzbunjivanja SRUUK s kojim se nedavno hvalilo Ministarstvo unutarnjih poslova radi tako kako radi WhatsApp. Kao požar se ova poruka proširila internetom i tek trećeg dana otkako je nesretni čovjek završio u bolnici stižu prve službene informacije, ali ni one nisu baš smirujuće. Ali taj jedan i još dva uskoro postaju 42 slučaja u kojima ljudi panično prijavljuju svaki problem u grlu. Taman da su grlo izderali na koncertu Ace Lukasa, e to je sigurno od Römerquellea. Premda mi se ne čini da se na koncertima Ace Lukasa baš pije Römerquelle