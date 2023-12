SVJETSKO PRVENSTVO U SMEĆU Britanija pobijedila na 1. Svjetskom prvenstvu u skupljanju smeća: Zagreb je idealan kandidat za domaćina iduće godine

Što se tiče vijesti iz sporta valja istaknuti kako je Velika Britanija pobijedila na prvom Svjetskom prvenstvu u skupljanju smeća. Pobjeda u Svjetskom smećarskom kupu je za Veliku Britaniju golem uspjeh jer je to prvo Svjetsko prvenstvo u bilo čemu na kojem su Englezi nakon dugo godina konačno pobijedili. Domaćin idućeg Svjetskog prvenstva trebao bi biti Zagreb jer je to jedini način da netko konačno pobere svo smeće sa gradskih ulica. I to po modelu maslinara s Brača. Kojima gosti plaćaju da im oberu ma sline. Dakle natjecatelji iz cijelog svijeta bi došli u Zagreb i gradskoj Čistoći platili da skupljaju smeće. Za sada se to čini kao jedino nerazumno rješenje.