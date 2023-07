VIJESTI ISPRED SUDNICE Čim u zastaru ode i zadnji stranački slučaj, bit će i povišica i kemijski, možda i novih klamerica

Ministar Malenica je shvatio da je štrajk izvrstan način da se njegove kolege riješe tih briga. I zato on ne popušta sindikatima. Ne zato jer im ne bi dao povišicu, ma dao bi! Pa nije iz njegovog džepa, briga ga! Nego čeka da svi postupci protiv njegovih stranačkih drugova, a ima ih od Gabrijele Žalac do ovog pijanog nasilnika iz Severina, odu u zastaru. Jer to što štrajkaši traže, to je iznos zbog kojeg se Frani Barbariću ne da okrenuti ni telefon, eto koliko je to veliki novac. Zna to i ministar pravosuđa, ali mora čovjek malo glumiti.