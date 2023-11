STANJE GLUMAČKOG SVIJETA Donosimo vam audiciju sa škandalozne znamenite ustanove nakon desetljeća alkohola, seksa i maltretiranja studenata

Na Akademiji je zavladao mir, no Prohićevi su ispadi gotovo bezezleni u odnosu onih prema pričanjima bivših i sadašnjih studenata. Prema tim svjedočenjima akademijom caruju alkohol, seks, nepotizam i psihičko iživljavanje nad studentima. To donekle objašnjava i očajno stanje hrvatskih filmskih i televizijskih uradaka. Glumci koji preglumljavaju, režiseri koji prerežiraju, scenaristi koji ne znaju napisat ni uvod ni zaplet ni kraj to je nama naša Akademija dala. Ali ne možemo ih kriviti. Svi ti glumci, režiseri scenaristi su za svoje profesore imali kojekakve Prohiće, a takve traume moraju ostaviti traga. Razumljivo je da prosječan hrvatski glumac ne može normalno reći ni dobra vam večer, a da ne kaže nekakvo traumatizirano preglumljeno 'Dobra Vam Večer'. Mi smo vam idući skeč Stanja nacije angažirali ljude koji su završili Akademiju. Pogledajte i što smo dobili