Dnevnici neradne nedjelje Dva mandata trebalo je Vladi da zabrani rad. Žurilo im se da zaštite radnika i obitelj

Kontekst su naravno izbori. Jer da je Vladi doista stalo do obitelji onda ne bi zabranili rad pekarama, a dozvolili rad kockarnicama i kladionicama. Osim ako vladina ideja nije da se obitelji nedjeljom okupljaju u kazinu. Cijela familija, all in, sve na crveno, pa što bude. Da je Vladi doista stalo do obitelji onda ne bi zabranila rad nedjeljom onima koji za svoju obitelj najviše zarade upravo subotom i nedjeljom.