'ZNANSTVENA FANTASTIKA' Ekskluzivno: Stanje nacije s Hanfom u podrumu AZ fonda gdje traje propitivanje njegovih šefova o ulaganju u Fortenovu

Na tragu naše policijske politike da ne objavljujemo laži nećemo objaviti ni laž koju je nekidan objavio Financial Times. Financial Times objavio je da Vlada vršila pritisak na Allianz da mirovinski fondovi zamijene Sberbank u Fortenovi. Ovu neviđenu laž koju je objavio taj jeftini engleski tabloid poznat po žutilu i fejk informacijama najbolje je demantirao najpouzdaniji izvor informacija za koji znamo. E to je fantastika. Kad bez da trepneš , najvjerodostojniji i najprestižniji financijsko poslovni časopis na svijetu proglasiš za knjižicu popularne fantastike. Jer ti je tata tvoj maturalni rad “Sredstva masovne komunikacije” dao uvezati u knjižicu “Poslovne zajednice grafičkih i srodnih organizacija udruženog rada Jugoslavije"