PRAVA HRVATSKA DIPLOMACIJA Hrvatska u UN-u prepoznala dobra djela Izraela: Život bez hrane i vode pod bombama i granatama može biti beskrajan

U skladu s tim našim novim, You Tube stavom, da Izrael u Gazu nesebično šalje pakete humanitarne pomoći, a ne pakete bombi i granata, tako je i Hrvatska glasala u UN-u. Za još više tih paketa i raketa. Glasanjem o UN-ovoj rezoluciji Hrvatska postala je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja je prepoznala dobra djela Izraela. Istina, rezolucija ne spominje nijednom riječju Hamas ni Hamasove zločine, ali ne spominje nijednom riječju niti izrael niti izraelske zločine. Jer se tako obično i pišu rezolucije koje žele zaustaviti krvoproliće i osigurati humanitarnu pomoć civilima. Tako da se ne ulazi u to tko je prvi počeo i tko je kriv a tko je prav jer toj raspravi onda nema kraja, a život bez hrane i vode, pod bombama i granatama nije beskrajan.Već je 8.000 ljudi u Gazi tako dočekalo svoj kraj. Međutim hrvatska diplomacija to nije tako vidjela