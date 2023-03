IZ RUBRIKE MISTERIJA HŽ na snježni pogon kasnio samo 78 minuta!

Koliko je stanje na potezu između Sjeverne i Južne Hrvatske bilo alarmantno najbolje govori vijest kako su Hrvatske željeznice bile najpouzdaniji oblik prijevoza. Putovanje od Zagreba do Splita kroz snježne nanose i mećavu trajalo je čak i kraće nego u lijepim i vedrim danima. Vlak do Splita kasnio je neprimjetnih 78 minuta. U redovnom vremenskim uvjetima isti vlak uobičajeno kasni dva do četiri sata, evo recimo 1. srpnja 2017., dakle usred ljeta, vlak iz Splita do Zagreba nije došao ni nakon četiri sata kašnjenja, tj. ni nakon 11 sati vožnje nije uspio doći do Zagreba. Do dana današnjeg se ne zna je l' taj vlak ikad uopće stigao u Zagreb i gdje je nestalo 187 njegovih putnika.