ŽIVI VJEČNO HŽ punom parom grabi prema 21. stoljeću! Željeznici koja vodi iz nigdje u nigdje. Projekt da se postide i ovi u HAC-u

Koliko god bili kritični ne može se osporiti da Vlada uoči izbora golemim koracima Hrvatsku vuče naprijed. Šta koracima, vlakovima Hrvatsku vuče naprijed. Doduše ne još, za sada mi vučemo vlakove, ali ministar Butković je obećao da će jednog dana i vlakovi vući nas. Među epohalne infrastrukturne uspjehe svih hrvatskih Vlada svakako ulazi i gradnja autoceste od Zagreba do Siska. Riječ je o gotovo 47 kilometara autoceste koje su Hrvatske autoceste izgradile za samo 18 godina. I to po izuzetno zahtjevnom ravničarskom terenu. Ali da ne bi sve ostalo na tome, ova zadnja uprava Hrvatskih autocesta u suradnji s fantastičnom upravom Hrvatskih cesta dosjetili su se genijalnom rješenju. Kako javlja Jutarnji list, zadnja dionica autoceste do Siska uopće neće doći do Siska. Završit će u nekoj blatnoj livadi prije Siska. Jer to je fora. Ideš za Sisak i završiš u livadi prije Siska. Jer mi već imamo takvih mostova koji ne idu nigdje pa šteta da nemamo i autocestu koja ne vodi nigdje. U HŽ vjerojatno već rade na željeznici koja ne vodi nigdje. Iz nigdje u nigdje. To će biti projekt da se postide i ovi u HAC-u.