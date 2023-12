KRENULA RECIKLAŽA SLOVA Jezične nečistoće i lingvistički odroni: Jakuševac ili Jakuševec? Kojim god imenom ga zvali, jednako smrdi

Na Jakuševcu se sprema još jedan prosvjed, ali mnogo veći i mnogo ozbiljniji od smeća pa idemo sad uživo do tog zagrebačkog naselja da čujemo izravno što njegove građane tako tišti. Na licu mjesta je naš reporter Borna Sor koji je razgovarao s lokalnim življem. "Preko tri desetljeća građane Jakuševca muči jedan te isti sverastući problem, a to je da svi krivo izgovaraju ime njihovog kvarta. Zovu ih Jakuševac, a ne Jakuševec. I to je grozno jer time im se oduzima jezični i lokalni identitet, zatrpava ih se pod lingvističkim smećem. I drugi kvartovi se boje da bi se problem mogao preliti i na njih, pogotovo stanovnici Utrina. Kvart se zove Utrina, a ne Utrine. Oni jesu iz Utrine, ali to je kosi padež. Ti kosi padeži su toliko kosi da se na njima lako dogodi neki lingvistički odron. Hvala Bogu imamo novi Zakon o čistoći hrvatskog jezika. Već je krenula reciklaža slova a, samoglasnici idu u žutu vreću, suglasnici u plavu", izvijestio je naš reporter.