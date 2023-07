JER GUBITAK JE MANJI DOBITAK Kad nam Broj 1 objasni plinsku aferu: 'Ovo je tema u kojoj je nađen kut da se pokuša od pite napraviti - znate što'

Nije točno da Vlada nije reagirala na viškove plina u HEP-u i na to da će HEP zbog toga plin morati prodavati u bescjenje. Nego nisu bili upozoreni jasno i na vrijeme, rekao nam je to i sam premijer. Zabrinjavajuće je da je direktor HEP-a njegov frend, pa kad te ni frend ne upozori na viškove plina onda mora da je frend našao boljeg frenda. Za kojeg je na račun HEP-a, tj. države, kupovao plin po 47 eura, a prodavao ga po 14 eura - tijekom cijelog lipnja. Razlika jedno deset milijuna eura. Vama se to čini mnogo, ali 10 milijuna eura za direktora HEP-a je sitniš, iznos zbog kojeg nije vrijedno ni slušalicu podignut i broj od frenda okrenuti. Kada se to gleda u cjelokupnom kontekstu svega onoga što je u posljednjih godinu dana s našom politikom i postupanjem prema energetskom sektoru, sam HEP zapravo smanjio uštedu za 10 milijuna eura. Dakle, gubitak nije gubitak, nego je samo manji dobitak. Generacije koje su odrasle na Alan Fordu za takve uzrečice su imali Grunfa, idući naraštaji će imati Baću. Ipak cijeli ovaj slučaj najbolje je rezimirao Broj 1 osobno: 'Ovo je tema u kojoj je nađen kut da se pokuša od pite napraviti znate što'.