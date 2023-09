kakav je nekad bio Kažu da će Mediteran stvarno biti - usijana magma: A klimatolozi sa Sveučilišta Facebook znaju zašto nam se laže

Šta do kraja stoljeća, mnogima je već sada ovdje nemoguće živjeti i preživjeti pa otišli ljudi tamo gdje mogu. Ali evo i što se klime tiče kažu nam da će Mediteran stvarno biti kakav je nekad bio. Usijana magma. Naime mediteransko more se zagrijava 20 posto brže nego ostala mora i oceani. E ali to sve ne znači da su to nastupile neke strašne klimatske promjene, to je najnormalniji klimatski ciklus uvijek je bilo oluja i vrućina, a ove baš žestoke oluje to ih proizvode ljudi gušteri koji žele pokoriti svijet. Nisu uspjeli s cjepivom pa sad to žele učiniti putem HAARP-a. Što je HAARP nitko ne zna, nitko ga nije vidio, ali kad nema nikakvog dokaza da HAARP postoji, to je najbolji dokaz da HAARP postoji. I to ne govore neki šarlatani, nego ozbiljni znanstvenici koji su nakon epidemiologije diplomirali i klimatologiju. Na Sveučilištu Facebook, u grupi “Istina koju kriju od nas”.Međutim kako njihove spoznaje nisu priznate u tradicionalnoj znanstvenoj zajednici koja slijepo vjeruje u termometar, obično ih možete naći na nekim drugim radnim mjestima. Recimo kao saborske zastupnike Mosta, ili kao taxi vozače