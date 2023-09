ZAUSTAVI SE VJETRE Kilo graha 8 eura - i svi se čude: A uzgajamo ga toliko malo da bi se jedva skupilo za jedan pošten prdac

Da, dobro ste čuli premijeru se izgleda omakao prdac jer kako je HEP imao viškove plina tako ih sad ima i on. A taj si plin sad stvarno može priuštiti samo premijer i još njih par. Jer grah je toliko poskupio da je postao što bi se reklo jelo kraljevskih dvora. Tj Banskih dvora. Kila graha, 8 eura, pa tko to može platiti. Naravno mediji su užasnuti, šokirani, pa kažu: "Eksplodirala cijena domaćeg graha,"Pogledajte šokantnu cijenu graha na hrvatskoj tržnici” Kilogram graha čak 8 eura. Duplo skuplji od mesa!," vrište naslovi sa svih strana. Naravno nema nijednog naslova osim na portalu Euroactiv koji kaže da Hrvatska uopće nema graha odnosno uzgaja ga se toliko malo da bi ga se jedva skupilo za jedan pošten prdac. I nije samo u pitanju grah, tako je s većinom voća i povrća čiju cijenu ne diktiraju proizvođači ili kupci nego uvoznici, nakupci i prekupci. Jer proizvodimo sve manje a uvozimo sve više. A proizvodimo sve manje otkako dobivamo sve više subvencija. Ugrubo grafikon poticaja i proizvodnje izgleda doslovce skoro ovako - kako rastu poticaji tako pada proizvodnja. To vas neće učiti na Ekonomskom fakultetu ali tako vam je u praksi. Pa će tako ove godine seljaci dobiti oko 700 milijuna eura poticaja. A u zadnjih šest godina iz Europske unije su naši seljaci dobili ukupno 5 milijardi eura. S tim poticajima se doduše hvali Andrej Plenković kao da ih on daje, ali znate kako se kaže, čega se pametan stidi budala se hvali. Jer 5 milijardi eura poticaja a mi ni graha nemamo. A nemamo jer zašto bi ga imali ako imamo poticaje. A poticaje imamo da nemamo. Jer kad nemamo onda grah, meso, voće i povrće kupujemo ondje gdje ga imaju. U Europskoj uniji. Odakle nam i stižu poticaji da nemamo.