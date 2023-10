NABRZAKA Maser, mesar i BBB plus: Gdje smo se sve sramotili ovaj tjedan?

Evo nekoliko kratkih vijesti koje su se ovog tjedna dogodile u Hrvatskoj. Agencija Fitch iz solidarnosti prema Bad Blue Boysima koji već dva mjeseca leže utamničeni u Grčkim kazamatima Hrvatskoj je dodijelila kreditni rejting BBB+. Dakle Plus za Bad Blue Boyse. Fitch se na ovaj simboličan način pridružio i drugim agencijama koje su dizanjem hrvatskog kreditnog rejtinga na BBB plus dale podršku našim dečkima koje već svi pomalo zaboravljaju pa vjerujemo da im ovakve geste u grčkom zatvoru puno znače. Čeka se još ocjena agencije Mamić Sport. Ako ste slučajno baš Vi onaj jedan jedini čovjek u Hrvatskoj koji ima položen stručni ispit i za kazališnog inspicijenta i za masera, jer sumnjamo da imaju dva takva, e onda znajte da je za vas upravo otvoreno radno mjesto u riječkom HNK-u, točno kako ste se ljudima i dogovorili. Naime portal Artkvart među oglasima na riječkom Zavodu za zapošljavanje našao je baš takav oglas riječkog kazališta Ivan Zajc. Traži se inspicijent - maser. Tj inspicjentica-maserka. To je rekli bismo presedan u kazališnom svijetu budući da je inspicijent inače osoba koja se brine da proba, koncert ili predstava teku bez zastoja i da po uputi redatelja nadzire i upravlja poslovima iza kulisa. Ali riječko je kazalište uvijek bilo napredno pa je moguće da se glumci i redatelji ondje iza kulisa ubuduće žele masirati i mazati uljima a ne baviti tekstom i dramom. A moguće da je kao i u Osijeku došlo do nesporazuma u komunikaciji. Jer su zapravo umjesto inspicijenta-masera na natječaju željeli dobiti inspicijenta-mesara. Malo šale nije naodmet pa je mesar Studentskog centra u Zagrebu, ne maser, nego mesar, u automobil šefa skladišta iz zafrkancije stavio vrećicu s ručnom bombom. Vickasti mesar sad će dobiti otkaz ali ne treba očajavati, uvijek ima šanse da dobije posao kao inspicijent u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci… Maser, mesar, neš ti razlike. Jedno slovo vamo tamo.