sve o plinskoj aferi Naša je profesionalna obaveza prevesti ono što se ovih dana događalo. Izvolite, vijesti s prijevodom za glupe

Prvih dana kad je izbila afera, pretprošlog ponedjeljka i utorka čuli smo kako će Vlada čim se 'svi u srijedu vrate s puta', vidjeti tko je tu zašto odgovoran. Onda smo u srijedu čuli da će to Vlada odlučiti na sjednici u četvrtak, onda smo u četvrtak čuli da će to biti idući tjedan jer još nisu stigli materijali, pa smo u ponedjeljak opet čuli da će to biti u srijedu, u srijedu da će to biti u četvrtak i doista jučer je predsjednik Vlade u maniri pravog državnika presjekao tu trakavicu i hrabro donio odluku. S obzirom na to da je ova objava predsjednika Vlade jednako važna kao ona nedavna objava predsjednika Republike, smatramo da je naša profesionalna obveza da svi naši građani razumiju o čemu se radi pa smo angažirali prevoditelja za glupe.